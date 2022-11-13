“真正的养生，是心情与大自然融成一片…”

星云大师说：分享故事：信众问智者：生活中我经常感觉被伤害，觉得有些人就是要来害我，我是不是出了什么问题？”智者说，是的，那是自己出了问题。其实，生活中最大的困惑就是，我们越看重什么，就越容易被其所伤。不是吗？”信众想了想说：“真是这样。”

智者接着说：“你看中感情，就会被情所困；你看中财富，就会被财富所害；看中名誉地位，就会被他人评价；如果你贪婪，就最有可能遭遇欺骗；如果你嗔恨，就会不断遭到背叛。这些都是因你的执着所感召来的。”信徒说，好像真是这样的。

智者说：“其实不用害怕，这些问题的出现，并没有好坏之分，都有一个共同的目的：提醒我们看清自己的本性。”信徒问，这要怎么说？

智者说：“有的人被提醒几次，就能发现自身的问题，看到自己本性中的执着，放下后便随顺自在。而有的人却怎么也放不下，只能反复地被折磨一辈子，遇事依然只会抱怨和责备他人。”

信众点点头：“嗯，看来随时反观自心太重要了。”智者说：“遇到问题，我们要学会跳出来，用第三人的视角观察自心，接纳现实、放下执着，就能得大自在。”

自然

人的身体、心情与大自然融成一片，是真正的养生之道。七情五欲扰乱自然，扰乱人体，七情就是“喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲”，这些都和感觉自己被伤害的情绪有关。其中最严重的、破坏力最大的就是嗔恨、发怒。

所谓“一念嗔心起，百万障门开”，当我们的嗔恚心一起，智慧就没有了，理性也被蒙蔽，于是最有可能的就是全凭感情用事，不仅伤害了自己，而且有意无意地与许多人结冤仇。冤仇若不能化解，因缘成熟时，报应就现前，冤冤相报，而且果报必定一次比一次残酷。最终的结果是，自己怕被受伤害，可是伤害自己最深的，也是自己。

皮箱

人之所以生活得辛苦，怕这个怕那个，就是因为放不下。为了一个人、一件事、一句话、一个脸色放不下，心里容易给烦恼占据，生活就愁闷。所以，做人要像一只皮箱，该提起的时候就提起，该放下的时候就放下。那究竟要放下什么呢？放下妄想、放下烦恼、放下成见、放下身外之物、放下功名富贵，放下让人烦恼的事情、不当的事情、执着的事情、负担的事情、没有意义的事情，都应该放下。而什么时候该提起呢？凡是正派的事，应该用精神力去服务的事情，就要提起。

或许有人会说：钱也不能要吗？不是的。我们拥有一点钱过生活，当然是应该的，但不能贪图太多。又好比患了点小病，你不计较，反而快好；你放不下，患得患失，那就麻烦了。