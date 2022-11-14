“若过分饱食，则气急身满…”

星云大师说：分享信息：健康身体的一个重要基础，是按时吃饭，一日三餐规律饮食。人体消化吸收食物的时间，决定了一日需要三餐，且决定了三餐的间隔时间。早餐和午餐的间隔时间约为4-6小时，午餐和晚餐的间隔时间为6小时左右；扣除睡眠时间，晚餐到第二天早餐的时间大约是5-6小时。“4-6小时”的间隔期符合人体消化吸收食物的时间需要。

一、早餐：7时至8时：人在睡眠时，绝大部分器官都得到充分休息，而消化器官却仍在消化吸收晚餐存留在胃肠道中的食物，到早晨才渐渐进入休息状态。如果吃早餐太早，势必会干扰胃肠的休息。所以，能在7时左右起床后的20-30分钟吃早餐最合适。

二、午餐：中午。午餐是一天当中最重要的一顿饭，它提供的能量占一个人全天消耗能量的40%。午饭不仅要吃得饱、吃得好，更要吃出一种“境界”。什么境界？午饭的半小时一定是专属于你自己的，它不属于工作、不属于纠结的心境或是失衡的心态，它只属于你和你的食物。

三、晚餐：5时至7时。晚上8时之后最好不要再吃任何东西，饮水除外。并且，晚餐后尽量在4个小时内不要就寝，以便让食物有充分的时间进行消化。

观想

用餐时我们要以慈悲喜舍的心来代替贪瞋痴等不净的心，才能真正吃得身心欢喜健康。进食时心存“五种观想”，就是修行、修德、修身的方法：

一、计功多少，量彼来处：吃饭时，当观饭菜来之不易，不要去计较食物多寡，存好恶之心。

二、忖已德行，全缺应供：要用智慧去思索自己的德行。唐朝百丈怀海禅师一生躬亲耕食，立下一日不作，一日不食的千古楷模，所谓不懈怠一日，不妄食一餐。

三、防心离过，贪等为宗：一般人饮食常犯三种过失：见到上品美食，或对能使身体强壮、皮肤光滑的食物就生起贪心；对下品粗糙食物排斥瞋恨，以及对不好不坏的中品食物，不加分辨，不知来处不易，便是愚痴。饮食上如果产生上述的贪嗔痴三种心，会使自己堕落，应警惕防患。

清净

四、正事食药，为疗形枯：把饮食当作“药食”，治身体饥渴之病而用，滋养身体用功办道而已。无论多美味的食物，三寸喉头一过，便是秽物，莫为贪口腹之欲而造恶业。

五、为成道业，应受此食：一般人常被欲望牵缚，对身体总是费尽心思地保养爱护。但是对修行人来说，饮食只是用来滋养四大假合的色身，不起贪着。

王阳明有首偈语说：“饥来吃饭倦来眠，只此修行玄更玄；说与世人浑不信，却从身外觅神仙。”修行本是如此，日常生活里处处有禅味，吃饭睡觉中也能见出自己的清净本性。