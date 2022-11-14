大概是在中学时期吧，我有了这样的想法：数学比人生容易太多了。

要计算起点与终点最短的距离，只要在两点之间画一条直线，答案就呼之欲出。但我常置身于人生的十字路口，起点与终点皆无法确切标示，更何况是丈量自己无法看见的距离。

老友K总是劝我别想太多：你从哪里出发，这就是你的起点；你在哪里停下来，那就是你的终点。可是，迈出第一步之前的起念、酝酿与筹备，难道就不是人事的起点吗？倘若余情未了，人事能否告终？K双手一举，做出投降状：就你自己说了算吧！