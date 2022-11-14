花城拾掇

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来自 / 联合早报

文 /
蔡玉卿

发布 / 2022年11月14日 5:00 AM

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北上西马，花城芙蓉逗留两天时，驱车前去知知港的有机农场，却遍寻不获。下车走在两边大红灯笼高高挂的小路，看着木粘板推车旁的买卖，小镇另有一番迷人风情。

颜色鲜艳的“落叶归根”长壁画，像磁铁般把众人吸了过去，凑热闹与画中人在树下一解榴梿之瘾。

经过一户人家，门前堂号牌匾“沛国”牵起朱姓乡亲缘。同行的珠珠才开口询问，屋主立刻热情地带我们进入这两层楼高的百年老屋参观。楼上天台一望无际郁郁葱葱，屋内整齐宽敞。

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