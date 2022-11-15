“走出自己的路，便可以活得淋漓尽致…”

星云大师说：分享故事：唐朝有一位卢书生，由于生活拮据，经常梦想升官发财。有一次，他在客栈遇到江湖术士，谈话中忍不住和他诉说自己的困境。术士同情他的处境，便拿出一个枕头告诉他：“用它枕着睡觉，梦里的一切都可以实现。”卢书生很高兴地将它拿来睡觉，不久就坠入梦乡。

梦中娶妻、生子、升官、发财，平步青云，福寿全归之后悠然醒转，只见客栈方才炊煮的黄粱都还没煮熟。这时才醒悟到，短短一刻便已经历一生的荣华富贵，梦醒后什么都没了。后人便常以“黄粱一梦”，来譬喻虚幻而不能实现的梦想。

还有一个“南柯一梦”的典故：书生淳于棼在槐树下睡觉，梦见自己被皇帝招为驸马，接着升任太守，功名显赫，儿孙满堂。醒来后，却发现这不过是场虚幻的富贵梦。

所谓“梦里明明有六趣，觉后空空无大千”，梦中分明清楚的种种经历，一觉醒来，除了枕头掉在地下，心中还残存着梦里的悸动、脸上犹挂几滴清泪，什么都没有留下来。所以说“枕头扑落忽惊起，四壁清风无处寻”。

立德

有些人讲到人生，往往感到消极，认为人生就像是“梦幻泡影”一般，既无从掌握，又虚幻不实。又有些人认为，人生很梦幻，尤其当生命充满着欢喜和快乐时，要把它当成是场梦，何其困难。没有人想从美梦中醒来，更不消说视生命如虚幻了。

其实，人生应该要像一条“路”，人生的路靠自己走出来。走出自己的路，便可以活得淋漓尽致，充实而有意义。就如古人所言三不朽──立德、立功、立言，要建立功勋给后人，要将道德留给人间，要把好的言行留给后世做典范。

人的一生做到立德、立功、立言，便不枉此生，纵然“人生如梦”，这个梦也是非常有意义！

果报

如何分辨自己是在梦中还是清醒的呢？睡眠是由短暂的梦结合起来，而生命则是一场长而久的梦。佛法中提到，从人生大梦中清醒过来，这是指一个人终于了悟了自性。可一般人很难有这样的体验，更多是永久性地沉睡于人生的春秋大梦。

然而，梦本身虚妄而易逝，可如果我们把醒着时的行为，看成如梦中行为般地不重要，那真是错了。或许我们不会因梦里的事情而受苦果，但醒着时的行为所产生的果报却是无可避免的。我们的言语和行为会带来强而持久的影响，不像梦般容易消逝。这就是因果，也是业报的法则。