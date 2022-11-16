“心有敬畏，何畏于外境的干扰…”

星云大师说：分享信息：美国密西根大学心理学教授克罗斯（Ethan Kross），每当他发现自己陷入焦虑或消极的情绪时，就会走到郊外的植物园，凝视一棵巨大的树木，去体会大自然的力量。如果不能外出，他就会思考飞机和太空船的伟大发明，想着几千年前，人类钻木取火，如今却能够在另一个星球安全着陆。这些都可以唤起他内心的崇仰和敬畏，他将此定义为“遇到难以解释的事物时，内心所感受到的奇迹”。

他这个习惯有科学依据。体验令人惊叹的事物会对大脑产生影响，比如增强记忆力和创造力，激励我们对周围的人更加无私，能对心理健康产生深远的影响，并且正确看待自己的焦虑。

敬畏可以引发巨大的心理转变，成为改善健康和幸福的工具。因为大多数人只是偶尔体验敬畏，所以仍然没有感受到它的好处。当我们情绪低落时，是可以在喜剧中寻找放松，从影视娱乐产生快乐的感觉，但效果并没有那么强。

敬畏是近年来热门的心理学研究之一，就有研究指出，敬畏“唤醒”人们自我超越的能力，帮助人们接近更真实的自我。

特征

如果我们不顾人言闲语，也不顾行为后果，放纵自己，放浪不拘，怎么能安然适意呢？所谓“心有敬畏，何畏于外境的干扰”？我们有敬畏之心，才能安然自处，所以说安然出于敬畏。

敬畏是人类面对宏大、难以解释的现象时，所产生的一种复杂情绪体验。敬畏感有两个特征：能感知到宏大，以及顺应的需求。如同信仰和宗教，那份虔诚任风摧浪移不可动摇。这是宗教和信仰的力量，然而，如果在社会上，每个人能对规则、条律、伦理拥有本能的敬畏，在商言信、在职言公、在群言理、在情言忠，这世界将是何等美丽。 这样的世界，人心当然也安然。

天道

所谓“敬其德，畏其威，故名敬畏”，敬畏是从公平正直、刚正不阿中来，令人敬佩；做人做到人人敬畏，那就是成功。

自古也因为敬畏天道，所以智者慎独。古人讲“慎独”，现在的人讲“自律”，两者的道理其实相同。不过让人感叹的是，相比古人的慎独意识，现代人的自律意识要淡薄得多。因为智者明白“举头三尺有神明”，晓得“暗室亏心，神目如电；人间私语，天闻如雷”，所以智者的做事准则是：不但做给人看，还要做给天看。

但现今社会的一些人，许多人在做事时已没有“天”的概念，甚至在人前也无所顾忌，光天化日之下放肆胡来，追根究底，这其实就是缺了敬畏心。