李亦筠：洪慧芳有机会夺金马影后吗？

第59届金马奖颁奖典礼本周六（11月19日）举行，我的一些朋友都爱问：“洪慧芳有机会夺奖吗？”

我当然希望她能拿奖，虽然她在本地剧鲜少当女主角，始终默默耕耘，演好自己的角色。我因工作与她接触多年，她的知名度不输阿哥阿姐，家喻户晓，见到媒体很友善。我接触过很多圈内艺人，有些红了翻脸不认人，但绝对不是洪慧芳。我入行当记者时，洪慧芳与郑各评都红了，他们的儿子郑凯介满月时，我还出席了满月派对。后来我主力在报道电影，与他们少交集，但在不同的场合见面时，夫妇俩总是客客气气，让人很舒服。

我衷心希望洪慧芳能靠《花路阿朱妈》夺奖，但人好就能夺奖？当然没有这样的逻辑。她能不能得奖靠的是演技，还有评审的喜好。本届跟她争影后的有《咒》的台湾女星蔡亘晏、《窄路微尘》的香港女星袁澧林、《智齿》的刘雅瑟、《灯火阑珊》的张艾嘉。我只看了在戏院公映的《花路》，以及在Netflix播出的恐怖片《咒》。

比《咒》的蔡亘晏出色

《咒》在台湾公映时创造了票房佳绩，甚至凭恐怖魅力登上国际串流平台Netflix。蔡亘晏演出饱受精神困扰的楚楚可怜，却要努力翻转悲剧命运的单亲妈妈。洪慧芳在《花路》透过轻松喜感诠释迷恋韩剧的丧偶大婶，她在韩国旅行的不寻常经历，获得自我救赎，以及对儿子性向的接纳等，演绎得无斧迹凿痕。洪慧芳在这个疗愈人心故事表现得动人自然，比《咒》的蔡亘晏更出色。若只有两人在比，洪慧芳大有机会。

其他三名入围者，因没看过她们的竞赛片，真的无法评论。香港电影《智齿》以14项提名金马奖领跑入围，由于影片去年在柏林影展首映，曾一度引起资格认定的争议，但台湾金马奖执行长闻天祥解释并未违反规定，影片虽在去年首映，但金马以“正式完成、上映时间”为主，且必须首次报名，因此《智齿》符合今年报名规定。本地观众应该对刘雅瑟不陌生，她与王冠逸、李国煌等演出虎年贺岁片《团圆饭》，也是本届金马唯一获演技奖项提名的中国大陆艺人，她在《智齿》演出街童，较早前已凭此角色在香港电影金像奖夺影后，她首次踏入金马殿堂，被各界誉为“来势汹汹”。

《窄路微尘》刻画疫情之下的香港，人们努力生活的故事。袁澧林饰演年轻单亲妈妈，四处打工养活女儿，评论指她跳脱以往清新甜美的模样，以刻苦坚忍的母亲一角惊艳影坛。袁澧林是近年港台受注目的新星之一，亮眼外形和青春气质成为网友心中的“女神”。

60人之中选5人竞赛

张艾嘉是老姜，入围10次最佳女主角奖，二度封后的她今年再以《灯火阑珊》成为影后竞赛的最强劲敌。可见兵家必争之地的影后项目，竞争激烈。本届金马奖有457部影片报名，当中剧情片占60部。我认为从60个女主角中选出五人来竞赛，即便没有抱走小金马，也是赢家了。

被喻为“华语电影奥斯卡”的金马奖，近年因中港台政治争议，冠病疫情冲击电影业而受到考验，在中国大陆电影人不参赛与港产片数量下降的窘困局势下，每年盛会依然如期举办。本届主要奖项仍由台湾和香港电影人分庭抗礼，我们拭目以待。