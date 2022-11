萍水相逢也好,相知相伴也好,所有的际遇,都是开在人生时间线上的一朵朵涟漪,有些余波荡漾慢慢消散,有些激起小小的水花稍纵即逝。

老友还是最懂我的,她那句“nothing comes between him and the cats”,大意是没有什么能撼动他对猫儿的在乎,虽不免带有些许嘲弄的玩笑意味,却也正是我目前生活最真切的写照。