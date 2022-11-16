额外服务

订户

来自 / 联合早报

文 /
吴庆康

发布 / 2022年11月16日 5:00 AM

社交媒体年代的额外服务，是随时随地找人或为别人拍照和拍视频。（互联网）
社交媒体年代的额外服务，是随时随地找人或为别人拍照和拍视频。（互联网）

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现今在服务行业工作并不容易，除了得面对各种各样的顾客和嘴脸，几乎还一定要懂得用手机拍照，提供这类额外服务。

在外用餐几乎每一回都会看到有客人要求服务人员帮忙拍照，是很小的事情，可算举手之劳，为客人拍照留念在社交媒体上记录一下，也能为餐馆宣传，服务人员一般都不介意。但社交媒体内容发展太快，单拍照已不足够赢来点赞，所以现在除了拍照还得拍视频，餐馆服务人员在这趋势之下又有得忙。

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