现今在服务行业工作并不容易，除了得面对各种各样的顾客和嘴脸，几乎还一定要懂得用手机拍照，提供这类额外服务。

在外用餐几乎每一回都会看到有客人要求服务人员帮忙拍照，是很小的事情，可算举手之劳，为客人拍照留念在社交媒体上记录一下，也能为餐馆宣传，服务人员一般都不介意。但社交媒体内容发展太快，单拍照已不足够赢来点赞，所以现在除了拍照还得拍视频，餐馆服务人员在这趋势之下又有得忙。