他在雷雨中掉进汹涌的河里载浮载沉，惊醒后身子是蜷缩在湿冷的帆布床上。屋里接雨水的破桶烂盆早已满溢，地上的积水，泛着交错的涟漪，碰撞出细微的声响与间歇的返光，回馈从破屋顶下来的水柱。他想找个能避雨的角落，可这坟场边上一小爿废杂物间，哪还有不漏水的角落？

他只能瘫忍在床上。从板墙上的大破洞看出去，屋外雷雨交加，更无安身之地。就连那盏在晴天还能勉强指引夜归人的孤立路灯，也被凶猛的雨霾弥留成一点星光，奄奄一息还要若隐若现。他想起他娘临终疼惜又严厉的遗言：阿囝哙！你好歹得替我活出个像样的人生啊！