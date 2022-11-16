那天在YouTube上观看了龙应台分享《走路——独处的实践》。听她讲述走路的体会，说啊说的，她竟然说到坟场去了。

龙应台说她每到一个大城市去的时候，不论是巴黎、伦敦或是纽约，她必定到那里的坟场走一走。她似乎满有体会，觉得坟场有一种荒废之美，这种另类的美非常迷人。

在台湾的时候，她也会去潮州、都兰等地的坟场。在这种鲜有活人忙碌往来的地方，龙应台说她会以心灵去感受那里的安静。显然的，她的心灵是敏锐又细腻的，她在那里能够感受到一种空灵之美。