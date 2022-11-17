点智慧：垃圾 ·观念调整

“从源头解决杜绝浪费，减少垃圾的问题…”

星云大师说：分享新闻：在葡萄牙首都里斯本生活及工作的柏尔达洛（Artur Bordalo），为自己起了艺名Bordalo II ；他为揭示滥丢垃圾日益严重，10年来到处回收废弃物，将垃圾变成大楼墙上的装置艺术，展开一场以动物为主题的艺术雕塑行动：“大垃圾动物”（Big Trash Animals）。

其间，他到处回收各种城市废物，从金属、垃圾箱、塑胶玩具到水管都能成为“大垃圾动物”的材料，他甚至连绳索、各种海洋垃圾与交通锥等，都纳为雕塑拼装的一部分，打造出棕熊、兔子、北极熊，甚至是鲸鱼等动物外观，透过喷漆颜料拟真化，将原本普通的房子变成城市打卡的热点。

这些被Bordalo II镶在墙上的动物雕塑，遍布全球，包括新加坡、美国、法国、德国等，被大批人拍照分享。他说，创作过程本质与人类过度生产及消费的概念纠缠在一起，而这些举动是为了呼吁世人避免不断制造垃圾，最后导致地球毁灭。

柏尔达洛也向世人传递一种省思：世上仍有太多东西正被浪费、丢弃，从艺术的角度来看是有趣的，从生活的角度来看却很可悲。

减塑

陆地有垃圾，海底就有垃圾，多以塑料瓶、瓶盖、塑胶袋等为主要种类，当我们习惯以抛弃式的思维去制造垃圾，整个地球环境就是一场浩劫。我们不要以为把垃圾分类后丢入垃圾筒，垃圾就会自然消失。台湾环保人士指出，合法的掩埋场，垃圾多以掩埋、焚烧和回收处理，大多设置海边的垃圾场，许多废弃物或重金属流入海里，成为海底生物的食物，不仅加速牠们的死亡，再形成食物链回到人类的餐桌上。

我们要从源头解决“杜绝浪费，减少垃圾”的问题，可从生活中的“减塑”做起：改变常态的习惯，从自己可以做到开始，比如随身携带环保餐具、环保袋、重复使用塑胶袋等，外买时先向店家询问食物可否装进自备的锅具里。

每个人若能从自身减塑不浪费做起，我们就是那股能为改变世界而付出努力的力量。

对待

环保是全人类非常重要的问题，既然是这样，这个问题不是一时，而是永久性的。因此，如何做好人们的环保观念教育呢？大人要做儿童的示范，懂得惜福、惜物、惜时，做这方面的环保。当然在每天的生活中，我们可以互相传授处理垃圾的方法，自己想丢弃的东西，或者正是人家需要的，我们可以想多一层，把东西送到循环中心，确保再使用。

世间万物相互都存有因果关系，用怎样的方法对待万物，万物就会用同样的方法对待我们。就像我们面对着高山大喊一声，对面的山也会回我们一声“啊”，这是相对的概念。

大自然的资源虽然能为我们所用，但是一旦过度消耗，自然也会反扑。我们看似渺小，但每个行动都影响着全人类与宇宙间的互动。所以，我们的力量并不小，我们都可以为地球做出改变！