“身后有余忘缩手，眼前无路想回头…”

星云大师说：分享故事：在《庄子》一书中，曾讲到过上古隐士三代宗师许由的故事。在五帝时期，坐拥天下的尧，想把天下让给许由来治理，对于许由来说，只要他点头，就能坐拥至高无上的权力和享誉四方的荣耀，但许由拒绝了。

许由对尧说：“您把天下已经治理得很好了，名这个东西只不过是实的附庸，鹪鹩（是一类小型鸣禽）在树林中筑巢，一根树枝就够了，鼹鼠到河边饮水，喝饱肚皮就够了，我对自己现在的生活很满足，您还是请回吧！”

许由知道自己想要的是什么，他享受隐居的青山秀水，他不贪求功名利禄，正如鼹鼠喝饱肚皮，那便满足了！

深渊

我们如果明明已经拥有了很多，却还是不想停下来，继续被贪欲所控制，直到泥足深陷，才发现已无路可走，待到幡然醒悟想要回头时，才发觉为时已晚。

人活着不能没有追求，求钱、求名、求利和求官都无可厚非，但也不能顺着欲望的滑梯无止境地滑向深渊，一定要在追求的过程中，适时地停下来，不断休整，不断反省，不断回望，以便保持意识的清醒。只有这样，我们才能知道自己真正想要的到底是什么，我们的所得是不是已经足够，我们的那些无止境的追求是不是仍有必要。

守道

我们可以时时告诫自己：名声与健康相比，哪个更实际？生命与财产相比，哪个更贵重？我们在生活中，过分在意某些身外之物，必定要为之付出更多的代价；一味敛财守财，难保不会遭遇意料之外的损失。只有这样，我们才能很好的把握追求的度，找到那个该停下来的点，到了那个点就要停下，所谓知足而后止。

知足，谓对既得之物，不嫌其少，不生悔恨，为守道之根本。我们在生活中所要坚持的观念就在于，做人要知足惜福，知足就不会贪得，不贪就不会招来屈辱；须得做到知止常止，才是立身长久的不败之道。