真要感谢那段搁笔休息的清静时光，它让我有闲暇打坐，有闲暇思考，有闲暇自省。或许，人只有在灿烂归于平淡之后，才会看清真实的自我。人也只有健康出问题，生命面对潜在危险，感到快将油尽灯枯之时，才能看清眼前的世界，才能看清周边的人和事。

回想过去大半生，不知蹉跎了多少宝贵的岁月；浑浑噩噩，营营役役，随波逐流，上岸之时，身心俱疲。过了古稀之年，生命似乎只剩下远赴万里之外的加拿大探望孙子，尽量抽空跟至亲聚餐，以及晨运健身三件事。