一条江河,一些科技项目的名称,看似普通平凡,设若你有历史的认知,便能焕发文化的光彩,产生时空共鸣。

损友忆述当年与同事在食堂唠嗑陕西之行,谈着车过渭水(渭河),陪同侃侃聊起“泾渭分明”一词,说它与这条流水有关——泾河与渭水,一清一浊,两河交汇,清浊分明,不相混杂,汉语以它比喻是非黑白明晰,不容混淆。当时某英语人半途端着茶水坐到一旁,鸭子闻雷,无从插话。基于礼貌,损友以英语向他简述。他听罢,落下一句“To me, it's just a river”。随即补上一句“What is Chinese culture? Char Siew Pau? ”说毕,顺势把最后一口包子往嘴里送。吾友听着禽言鸟语,瞬间“夜郎自大、井底之蛙、盲人说象、夏虫语冰……一串词语泉涌脑际。一转念,又觉得何必与那厮一般见识,文化这东西,欢喜由人。叉烧包是华族饮食内容之一,不过是文化瀚海里的小水滴。中文词语里,藏着丰富的文化松露,色香俱全,等候诸君虔心挖掘。