近十年大概在生病或怀孕期间，会确确实实感受到自己住在身体里。就像上个月，我们坐在妇产科医生的诊疗室，凝视着超声波扫描的影像，医生说，那被羊水包围的暗影是个小生命。自此，我不自觉地爱喝水，仿佛喝水，就是给予这小生命一点呵护。
和小世诚提起小生命即将到来，他问，小生命在肚子里会做什么。他会游泳，就像呼吸，是人生存的本能。但我没告诉他，自小不谙水性的我，早已不记得被羊水包围那温暖的感觉。还记得妈妈曾说，由于羊水破裂，我比预产期早两周出生。或许突兀地离开舒适的羊水，是自己对海水恐慌之始的缘由。
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近十年大概在生病或怀孕期间，会确确实实感受到自己住在身体里。就像上个月，我们坐在妇产科医生的诊疗室，凝视着超声波扫描的影像，医生说，那被羊水包围的暗影是个小生命。自此，我不自觉地爱喝水，仿佛喝水，就是给予这小生命一点呵护。
和小世诚提起小生命即将到来，他问，小生命在肚子里会做什么。他会游泳，就像呼吸，是人生存的本能。但我没告诉他，自小不谙水性的我，早已不记得被羊水包围那温暖的感觉。还记得妈妈曾说，由于羊水破裂，我比预产期早两周出生。或许突兀地离开舒适的羊水，是自己对海水恐慌之始的缘由。
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