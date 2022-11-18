小生命

订户

来自 / 联合早报

文 /
陈婉菁

发布 / 2022年11月18日 5:00 AM

字体大小:

近十年大概在生病或怀孕期间，会确确实实感受到自己住在身体里。就像上个月，我们坐在妇产科医生的诊疗室，凝视着超声波扫描的影像，医生说，那被羊水包围的暗影是个小生命。自此，我不自觉地爱喝水，仿佛喝水，就是给予这小生命一点呵护。

和小世诚提起小生命即将到来，他问，小生命在肚子里会做什么。他会游泳，就像呼吸，是人生存的本能。但我没告诉他，自小不谙水性的我，早已不记得被羊水包围那温暖的感觉。还记得妈妈曾说，由于羊水破裂，我比预产期早两周出生。或许突兀地离开舒适的羊水，是自己对海水恐慌之始的缘由。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

分享热榜

符合条件者今年12月可获高达700元现金补助

卫生科学局吁请公众不要购买或使用五种含类固醇产品

身份证号绑定PayNow 最早在12月5日收到政府补助
4

【潮什么】别再逛明洞了！首尔年轻人现在爱逛哪些“洞”？
5

金管局与纽约联储银行 探讨使用批发中央银行数码货币

更多精彩内容