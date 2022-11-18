近十年麻辣锅异军突起，杀进岛国小贩中心或食阁，让享有美食天堂的我们，饮食文化更为精彩。种类多样的食材，麻辣香的独特汤料，以及现煮现卖的处理方式，让不少饕客钟爱，它如雨后春笋般出现在饮食场所。

看到麻辣摊位，我会忍不住瞄向摊位中的盘盘碟碟。鱼虾肉、菇菌类，还有根茎及各种蔬菜，任顾客挑选，符合食物多样化健康原则。看着不少食客拿个大盘子夹这夹那的，摊主分类后秤了分量，算出价钱，干炒、煮汤都可。顾客就等着一碗热腾腾、色香味俱全的佳肴上桌。我只能想象应该非常美味可口！