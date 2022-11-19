“让心不染尘…”

星云大师说：分享故事：小朋友好奇地问智者：“我到底应该拜哪些老师，跟谁去学习呢？”智者说：“小朋友的问题问得好。世界上有那么多知名的大学，里面又有非常多的教授，他们都是学识渊博的顶级导师，而你现在是个小学三年级的小孩，你应该选择跟谁去学习呢？我建议啊，你可以先跟你的小学老师学！小学毕业了有中学老师教你，中学毕业了有高中和大学老师教你，然后还有社会老师教你…”

智者笑着继续说：“其实，生活中所有的人都可以成为你的老师，他们都可以在各领域教导你一些知识，或者做人的道理。重点在于，你要把自己放的很低，千万不要骄傲。你骄傲，就没有人能教得了你，如果你把自己放得足够低，那么所有人都能成为你的老师，包括你的朋友、家人、同事、甚至你的敌人，乃至山川大河、花鸟虫鱼，你都能从中得到感悟。”

小朋友说：“就是不要自以为了不起，这样就可以学到很多东西，是这样吗？”智者说：“说一句你长大后就会明白的话：我们如果能让心不染尘，万物都可以是我们学习的对象，重要的是你要从这个时候开始，把姿态放低，越低越好。”

方便

“低姿态”的修养，说来容易做起来不简单，如果能从小培养孩子有这方面的认知更好，因为它须经年累月养成。一般人有了“低姿态”的修养，在社会上做人处事，必能得到许多方便。因为人生在世，昂首与低头，低头的人定比较受人喜爱，所以低姿态的人会有人缘。

古代的儒家，学子入学，先教你叩头拜师；佛教的信者，信佛要先礼拜，朋友相交，也要点头敬礼。一个人如果不和别人接触，随你长得有多高，随你如何不可一世；一旦你要和人接触，就必须要低头、谦卑。

傲慢

只是，一般人在平常，极不容易向别人低头，因为把自己的面子放在前头，认为低头是不光彩的事，除非是会伤害到自己的利益或逼不得已时，才肯低头。然而，所谓“舍得，不舍不得，小舍小得，大舍大得”，我们在生活中，说穿了就是一连串“舍得、得舍”的过程，能够衡量其中的利害关系，就会知道，能把自己的姿态放得最低，往往就是大舍而大得。

佛门中，礼佛也是培养恭敬心的好方法，因为在礼佛的过程中，学习到要把众生都当成佛一样看待，以谦卑的心来对待众生。

世上纷争，无不起于傲慢心，如果每个人、每个家庭或团体，乃至于整个社会、国家，都能经常保持谦虚和恭敬的态度，傲慢心自然就会消失了，也就不易引起争端。