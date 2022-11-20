“越是肮脏的地方，越要注重清洁…”

星云大师说：分享信息：每年的11月19日是“世界厕所日”。联合国指出，全球70亿人口中，60亿人有手机，但只有45亿人有厕所或公厕。联合国希望通过“厕所日”的设定，可引起对全球25亿人没有基本厕所设施现状的关注。去年的宣传活动吸引大家关注一个事实：厕所——以及支撑它的卫生系统，在世界上许多地方获得的资金投入不足、管理不善或被忽视，对健康、经济和环境造成了破坏性后果，特别是在贫穷和边缘化的社区。

世界上不止一个“WTO”。除了世界贸易组织之外，还有一个带着马桶盖的“WTO”——世界厕所组织（World Toilet Organization）。世界厕所组织是个非政府性组织，成立于2001年，由新加坡人沈锐华发起。

根据世界厕所组织统计，每人每天上厕所6-8次，一年约2500次，算下来人的一生约有3年在厕所里度过。沈锐华最爱讲的两句话，第一句就是“厕所是人类文明的尺度”，第二句是“我们忽略厕所太久了”。

弃贪

现代文明国家都非常重视公共场所的化妆室，甚至有些国家还明文规定，合格的餐馆、饭店等营业场所，厕所里面要有肥皂、卫生纸、擦手纸、镜子等设备。而且不只提供大人使用，还有小孩换尿布的专用区；不只提供健康人使用，还有残障专用室，如果没有残障设施，就不准对外公开营业。

文明国家的人民，上公共厕所也都很讲究教养，不但按先来后到，依序排队，上完厕所后，也都会整理干净，给后来者一个舒适的空间。反观一些文明不高的国家，公共厕所大多脏臭、杂乱不堪。

佛教里非常重视上净房（厕所），在《华严经》里有许多偈语，如：“大小便时，当愿众生，弃贪嗔痴，蠲（念juān，减免、除去的意思）除罪法”、“事讫就水，当愿众生，出世法中，速疾而往”，以及“以水盥掌，当愿众生，得清净手，受持佛法”。

象征

厕所的演进，也可以看出人类文明的进步。从过去乡村的马桶、露天竹篱笆的茅坑，到今日高级的化妆间。甚至现在有些五星级饭店，化妆室内不但有梳妆台、镜子、沐浴乳、面霜、香水、卫生纸、擦手纸，有的还会摆上一套沙发，插上一盆花，墙壁还会挂上几幅画，简直比一般人家的客厅还更豪华。

甚至为了提高厕所文化，现在不但上餐馆要钱，上厕所也要付费。尤其欧洲的厕所不但有洗脸盆，大小便后还有洗的设备，听起来虽不雅，但对人体的健康大有助益。人的面孔，眼耳鼻口等七孔固然要干净，凡有排泄物的地方，也都要保持洁净干爽。

过去公共厕所内，经常可见到一些文人雅士在里面题诗一首，甚至不满社会的反抗言论，也会在厕所里面出现，厕所俨然成为大众的论坛园地。今日社会随着经济提升，厕所也不单只是重视四周的宽广；公厕的整齐、清洁，更是社会进步的象征，所以忽视不得。