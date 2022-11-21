“现今的一些诈骗案例，不也都和这个故事相似吗？”

星云大师说：分享《百喻经》故事：一个擅长牧羊的人，他所豢养的羊不仅长得膘肥体壮，而且繁殖得快。在短时间内，他能将自己的羊从几千只养到一万只。这人很节省，从来不肯杀一只羊请客或自己吃。别人见到他的羊群繁盛，虽眼红却也奈何他不得。

那时，有一个人，很会机巧诈骗，便拼命接近牧羊人，甜言蜜语地和他做了好朋友。一天，这个人对牧羊人说：“我和你已成为知己，心里不论什么话都可以谈。我知道你没有妻子，很是寂寞，我看着也着急。现在我打听到东村有个女郎美丽极了，我觉得让她做你妻子很是合适。如果我做介绍人，想必一定是可以成功的。你觉得如何？”

牧羊人听了高兴，就给那人很多羊和一些礼物，算作聘礼，让他帮自己张罗这件事。过了几天，这个人又来对牧羊人说：“她已经答应做你的妻子，而且你的妻子今天生了一个儿子，我是特地来给你道贺的。”

牧羊人听到还没有见过面的妻子，就已经替他生了个儿子，心里更加欢喜，就又给了他很多羊和别的东西。再过了几天，这个人又来说：“唉！真可惜，你的儿子今天死了！我真替你难过。”牧羊人听了以后悲痛不已。

脱轨

这个故事看起来不可思议，如果大家仔细想想，现今的一些诈骗案例，不也都和故事相似吗？像一些爱情诈骗手段，连人都没有见上一面，受害者在对方的甜言蜜语攻势下，不也送上了大笔钱，甚至连骗局已被家人、朋友或警察揭穿后还是不肯觉悟？

这也提醒我们：人在专注手头上的事情的同时，也应该抬头看看这个世界。只有跟世界同步的努力，才是真正有意义的努力。如果人跟这世界脱轨了，那么努力也多半得不到相应的回报，甚至还会被蒙骗，反而会沦为失败者。

有度

然而，还是有一些人，喜欢选择特立独行，不太愿意听取意见，一切以自己的主观意识为主。

特立独行并没有错，但也要有一个度，要明白懂人情不等于利用人情的道理。我们要做的是，弄清这世界的法则，看懂这个世界的人心险恶，这么做是为了不受害、不上当。

一些人还有一个问题：没有把欺骗看成是罪恶，反而认为骗得高明、骗得有智慧，所以诚实和诈骗、善恶之间就很难有标准了。活在诚实的社会里，人人互信互助，世界多么美好！生存在充满尔虞我诈的社会，时时害怕吃亏上当，这样的人间有什么可爱呢？

所以，我们希望诚实成为社会的风气，人再贫穷多想发财，也不要以骗为胜。

只是这毕竟是个娑婆世界，我们总要培养一些能力，保护好自己。