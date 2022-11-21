吴耀宗：北印度泥炉料理

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来自 / 联合早报

文 /
吴耀宗

发布 / 2022年11月21日 5:00 AM

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在获得老板Yadav的首肯之后，我走入“皇桥印度餐厅”（Palki Indian Restaurant）的厨房，正忙着的厨师侧一侧身，好让我见识见识“坛多”的真模样。

坛多即Tandoor，是存护和释放北印度菜的灵魂之所在。

这种源自旁遮普省的泥制大窑炉外拱内凹，直深一米。传统以木柴黑炭在炉底部生火，旁开一小窗口控制火力的大小，温度可升至500度以上。现代版改用电力，方便调度。泥炉的瓮形设计使厨师必须把食材串于一米长的铁枝上，垂直放入炉中，或把面饼贴在内壁上，利用泥炉内的高温热气焗烤食物。

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