吴耀宗：北印度泥炉料理

在获得老板Yadav的首肯之后，我走入“皇桥印度餐厅”（Palki Indian Restaurant）的厨房，正忙着的厨师侧一侧身，好让我见识见识“坛多”的真模样。

坛多即Tandoor，是存护和释放北印度菜的灵魂之所在。

这种源自旁遮普省的泥制大窑炉外拱内凹，直深一米。传统以木柴黑炭在炉底部生火，旁开一小窗口控制火力的大小，温度可升至500度以上。现代版改用电力，方便调度。泥炉的瓮形设计使厨师必须把食材串于一米长的铁枝上，垂直放入炉中，或把面饼贴在内壁上，利用泥炉内的高温热气焗烤食物。