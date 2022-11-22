“表现出大赛的精神，要比赢球来得重要…”

星云大师说：分享信息：四年一度的世界杯足球赛，本地时间11月21日0时起，将在卡塔尔上演。这是世界杯第一次来到海湾地区，也是时隔20年重新回到亚洲，外加首次在北半球冬季举行，可以想象必然会有许多与以往不同的文化碰撞，为全世界球迷带来新体验。

以往世界杯不管是在北半球还是南半球举行，都在6或7月份，主要是考虑尽可能减少对各国联赛的影响。卡塔尔世界杯改在冬季举办，是为了回避夏季摄氏50度的高温天气。

卡塔尔也成为历史上，最小的世界杯主办国。卡塔尔国土面积1.15万平方公里，人口293万。所有比赛场都在城市55公里半径范围内，对球队和球迷来说都非常方便。各队参赛的最终大名单，也由过去的23人扩充至最多26人。这是国际足联为了防止在世界杯期间出现国脚感染冠病的情况，给了各队排兵布阵更多的回旋余地。

输赢

一场球赛的进行，看运动员们身手矫健、动作纯熟，这是要靠多时的苦练，有时上场才三分钟，可是他们在场外已经苦练了数年。他们赢球的风光，人人羡慕；但是他们练球的辛苦，鲜为人知。

但是，也有的国家因球赛引起战争，甚至球场上的输赢，所引起的暴动，死伤数十人。俄罗斯在2002年的世界杯足球赛中输球后，人民在莫斯科引发暴动，死伤20余人；1998年法国赢得世界杯，然而他们却在2002年世界杯的小组赛即遭到淘汰，回国时竟然需要政府派武装部队保护球员回家，唯恐他们受到攻击。今年的世界杯，法国也是进行卫冕战，许多球迷也在谈论，他们能不能走到最后，再次夺冠？

球赛赢得胜利，固然是荣誉，但是一个民族把胜负得失看的太重，实在也不足取。奥林匹克运动会有一句名言：“志在参加，不计胜负”，说的实在啊！

改进

看别人打球，我们也可以试着上场，踢踢球锻炼身体。在球赛的过程中，我们要充分体会团队精神的重要，并能深刻的觉悟到团体的荣誉，远重于个人的表现。

在球赛中，我们必须抱着忘记小我的精神，时时给队友制造机会，与队友保持默契，才能完成大我的胜利。在球场上犯了规就立刻举手示歉，表现磊落的风度，在球场上就算只有百分之一的机会，我们也绝不放弃努力，这正是积极、勇敢、奋斗的表现。藉着这种精神和态度，我们在人格上的缺点亦可于无形中获得改进。