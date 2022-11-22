文件逃离了

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来自 / 联合早报

文 /
郑海娇

发布 / 2022年11月22日 5:00 AM

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“一直以来承蒙你的错爱和信赖，我日以继夜地工作，累了，想出去看看天空。” 笔记本电脑文件数据说完，就消失了。在始料不及的一秒，在别人的食指按删除键的一皮秒，一年来的研究资料、4000多本电子书、数不尽的心得，共300GB的数据，在一纳秒，人间蒸发，永远消失。

稍微懂电脑操作的人都晓得，所谓删除，文件数据仍然存留在电脑的硬盘空间，成空白区块。表面看似屋子被拆后，就荡然无存。其实屋子依然兀立着，只要有路标就能再重返。结果，电脑维修员在五天内多次反复拆房和重建后，原先的数据和路标一起灰飞烟灭。

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