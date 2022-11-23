“只要有信心、有慈悲，必定能改变一切…”

星云大师说：童年时家里贫穷，我没有钱念书。一个7、8岁的小孩子在家里能做什么？大人都出去了，我就把四处整理干净。当时烧火都是烧柴草，才一烧火马上就不旺了，于是我就先耙灰，等大人回来要烧时，就比较好烧。由于家里贫穷，常常吃了早饭，不知中饭、晚饭在那里，看到大人的困境，我就到外面去捡铁钉，拿到人家盖房子的地方，卖个几毛钱。甚至去捡杏花，捡到以后，卖给药房，也能得到几毛钱。也曾经一大早去捡狗粪，卖给人家做肥料，也卖了几个铜板。

我虽然小小年纪，可是也懂得要帮忙家里赚钱，自我期许将来我一定会有办法，为什么？因为我很勤劳。当家人没有钱买米，没有东西吃，我就把几个铜板掏出来，很欢喜能为家庭尽一点心。

甚至后来出了家，老师对我的打骂、专制、压迫，简直是过着非人的生活，但是我也想这会改变的，因为现在是读书、参学的阶段，当然如此。几年之后，我长大了，又会有变化的。

因此我感到人生的无常好美，所以大家不要怕变化，只要你有信心、慈悲，必定能改变一切。

发掘

就如这个世间，有时晴天忽然变成雨天，这也没什么不好，因为树木花草需要雨水滋润；天天下雨突然变晴，这也很好，因为阳光普照，做事比较方便。好比小毛虫，它也要变化，才能成为美丽的蝴蝶。

生命的本体是不变的，但生命的现象必定是会变化的。外面的世界再怎么变，我们的内心要坚定啊！比如说，我现在钱少了，不过我勤劳、多努力，将来就会有办法；只要你用智慧、用发心随遇而安，就能变好不变坏。

生命里有无限的力量，生命里有无限的宝藏，重点是我们不要灰心，要去努力发掘。

能平

或许我们会感觉到人间不公平、不平等，时常受委屈；没关系，只要我们的心能平，纵然受到委屈，也能抚平。或许我们觉得没有好因好缘，发财、富贵都是别人的，甚至本来有一个好因缘，可以赚到一笔钱，临时却又没有了。忽然的因缘改变，其实表示我们的因缘还不够，还没有成熟。因此人在世间，穷则变变则通，要会变，变化没有什么可怕的，就怕不会变化。

我们看看许多花草树木，即使是生长在砖头路上，只要有一个缝，它都能够生长。即使是墙头上的一朵小花，随风摆动，也能展现它的美丽，所以只要发挥我们的生命力，不必害怕世间无常变化，随着无常变化，反而会更美、更好。