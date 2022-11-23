潮流子：中国影人相继“出海”

章子怡新戏《酱园弄杀夫案》、甄子丹《绝对败者，隐藏大师》相关消息10月在釜山影展曝光，除了影迷期盼，幕后推手陈可辛导演的表态也受到中国电影圈关注。他宣布这些新项目时，提到将“主做国际市场”，业界有另一种解读：“不再专营中国大陆市场”。

近期中国女星汤唯破天荒有望以韩影《分手的决心》入围奥斯卡影后，结合来看，出现一种声音：曾作为全球最大票房市场之一的中国大陆，因影视审查制度日益趋严，人才可能转换思维“出海”。

创作与资本市场“脱钩”

“脱钩”一词近两年高频出现在媒体，成为部分专家学者预测中美关系前景时的常用词。审查趋严，华语影视未来也可能出现“脱钩”现象，是创作者与大资本、大市场的脱钩。

中国影视平台的经典剧《新白娘子传奇》曾因情节不符新规被删减，近期又发生两件离谱事件，一是年初入围柏林影展主竞赛单元的《隐入尘烟》先上映，但9月26日无预警全网下架，该片是今年中国口碑最好的文艺片之一，网上流传因为故事发生地的高官震怒，所以被下架。二是1979年由上海美术电影制片厂制作，影响几代中国人的动画片《哪吒闹海》被删减，原因也不明朗。

从《天浴》《苏州河》到《天注定》《隐入尘烟》，野蛮生长起来的中国影人，渐渐向资本靠拢，但近期很多都处在无戏可拍的躺平状态。创作不会停，大资本、大市场还是在，未来创作人可能分两派：倾向资本和市场的主旋律，和完全不受控的个人追求。换个角度，可能迎来华语影视新的春天，不是资本市场驱动，而是创作驱动。

近年港台新马就涌现许多没有大资本背景的独立创作，蓬勃且题材丰富。未来中国电影人有可能放下对资本和市场的执念投身纯粹创作，如前文提到的章子怡、甄子丹，近期在香港“忙工作”的范冰冰。

小成本也能征服大众

Spotify把落日飞车乐队带到全球，Netflix把韩剧捧到前所未有的高度，这是这个时代的魔法。真正了不起的平台打破语言和文化的界限，让世界连接。小成本的东西，过去通常面向小众市场，未来一定不是。

电影可能会跟音乐一样，随着数字制作设备和成本门槛降低，变得更轻量级。如果不进影院，还有必要做到杜比环绕声吗？奥斯卡还是会有相当高的技术门槛，但大部分观众已变得更开放。

网购一台RED万元机就能拍出好画质，现在连手机都能拍1080分辨率，1990年代黑泽明息影时都还没见过。金马导演毕赣4万人民币（约7700新元）拍了《路边野餐》，娄烨用家用DV机拍《春风沉醉的夜晚》拿下康城大奖，创作者和钱脱钩不是坏事，没了钱，他们的脑袋里就只剩创作了。