到吉隆坡探亲，拨电约好友阿杏晤面，然而，她却无奈地告诉我，她目前居家，进行“悬疑性的自我隔离”。

一听莞尔，什么是“悬疑性的自我隔离”呀？闻所未闻。

她细说缘由：昨天，她的远邻章太太到访，手里拎着新买的手提电脑，开门见山地表示，有几个程序不会操作，希望阿杏能够给予指点。阿杏花了将近一个小时按部就班地教她，她自是欢喜不迭，然而，站起身告辞时，她却说了几句让阿杏震惊不已的话：

“我四天前中了冠病，不过，症状不很明显，只是稍微发烧罢了。今天温度退了，我才敢出门。由于我们的近距离接触，你应该做个拭子检测。”

章太太在“提醒”她时，语调居然还透着一种“情至意尽”的“温馨”。阿杏生气地说：“人性的自私，莫过于此啊！”章太太走后，阿杏活得战战兢兢，心中战鼓频擂，只等或许已经潜入体内的“敌人”随时发动侵袭。今天，她觉得喉咙略有不适，虽然拭子检测呈阴，然而，为策安全，她窝居于家，避免接触他人。

阿杏这种预防性的自我隔离，不是杯弓蛇影、草木皆兵的怯弱表现，反之，这是对自己、对他人、对社会的尊重与负责。

最近，听闻许多令人惊怵的真实个案——国人外出旅行，逗留于异国的最后一天，发现举家罹患冠病。尽管在奔赴机场之前拭子检测呈阳，然而，为了避免更换机票与延长居留的麻烦，依然罔顾他人，举家登机，把原是人间乐土的机舱转化为一个满布“地雷”的地方，无辜中招者多。类似这样的自私搭客，为数不少哪！

上周，近亲阿袁负笈英伦时结识的好友塞西莉亚一家子到新加坡旅行，阿袁在他们抵达后的次晚，在家宴请他们，席间觥筹交错，相叙极欢。然而，第二天傍晚，塞西莉亚却拨电告知阿袁，经过拭子检测，证实他们全家中了冠病，塞西莉亚怀疑是在机舱感染的。城门失火，殃及池鱼，不旋踵，阿袁和夫婿、两个稚龄孩子，加上帮佣，就好像多米诺骨牌效应一样，一个接一个病倒，无一幸免，生理和心理都蒙受巨大痛苦，也给生活带来极大的不便。

罹患冠病，不是一人一家之事，而是一城一国之事。

目前，在新加坡，由于大部分人都注射了疫苗，即使中了冠病，也没有致命之虞，加上病例锐减，政府放松管制，让人们生活如常；然而，正因为这样，我们需要自我监管，而道德的底线是：染恙莫出门，自行隔离到由阳转阴为止。此外，到人潮拥挤的地方，比方说，冷气的购物中心、演唱会或其他任何娱乐场合，大家都应该自觉性地戴上口罩。政策可以松绑，人心不能；法律不加约束，我们便得自我管束。

如今，罹患冠病者减少，并不意味着病毒已丢盔弃甲；反之，阴险而又阴毒的它，也许正在养精蓄锐，加大力度，觊觎卷土重来的机会。

当前足堪忧虑的是，大家都活在危机四伏的环境里，但却掩耳盗铃，活得恬然自在；嘿嘿，一旦发现四面楚歌，城池坍塌，悔之已晚。