“无条件付出的爱…”

星云大师说：分享故事：小刘家的屋檐有燕子来筑巢，燕子夫妻一飞到此地，发现旧巢已破旧损毁，必须筑新巢才能安家。筑巢，是燕子夫妻的大事，成家当然得造个窝，有窝才能生儿育女。一般的燕子夫妻都是自己啣泥筑巢，但是小刘发现，来到他家的燕子却与众不同。他看见邻居家的许多燕子，忽然群集且纷纷飞去啣来泥土，帮忙这对新来的燕子筑巢。邻燕们穿梭飞翔，啣来一口口的湿泥，很快就打造好一个新燕窝。

小刘看着觉得不可思议，只见新来的燕子夫妻，安稳地住进了邻居为牠们打造的新居，恩爱地燕语呢喃着。到了第二天，答案揭晓──燕子太太下蛋了！

小刘终于明白是怎么一回事，原来燕子太太即将临盆，夫妻俩来不及筑巢，所以向邻居们求援。附近的燕子收到讯息，立即展开行动，你一口我一口地啣来湿泥，以最快速度将燕子夫妻的新家盖好，以解燃眉之急。

小刘看着燕子，佩服地五体投地。原来，燕子邻居间会互相帮助，一起解决困难，不是只有人类才会守望相助呢！

互助

骨肉亲情是天生的感情，在动物身上，我们也能发现许多鞠躬尽瘁、无条件付出的爱。燕子是人类喜爱的鸟类之一，亲燕为了喂食刚出生的雏燕，每天会不辞辛苦地出外捕捉昆虫达两三百次，雏燕张开嘴巴吃饱后，还会对着亲燕翘起屁股，让父母把它的粪便衔出巢外。唐朝诗人白居易诗云：“须臾十来往，犹恐巢中饥。辛勤三十日，母瘦雏渐肥”，即是描写亲燕育子的辛劳和伟大。而例如“燕助筑巢”的故事中，有表现出燕子之间的互助精神，同样也是人类值得学习的榜样。

现代的社会实行一夫一妻制度，在动物世界中也不乏夫妻忠贞相守至老死的。有句成语“燕雀安知鸿鹄之志”，这里的“鹄”指的是天鹅，也是大自然里的美丽动物，它们不但严守一夫一妻制，而且一辈子夫妻恩爱，感情深厚。

卫亲

鸟类有“卫亲保种”的自然反应，同族中年长、有经验者，会教年轻、没经验的幼鸟怎样认识、避开敌人，年轻的幼鸟也从不自作聪明，总是牢记父母的好意忠告，这也是现代人可以学习的。

生长在浅海中有一种叫隐鱼的小鱼，它们没有自我保护的能力，在遇到危险、无处藏身时，总是钻到海参的内脏里，如此一来，隐鱼得到了保护，海参也从隐鱼的排泄物中获得养分。

同体共生、相互包容，是对生命的尊重与生存的态度。和人类一样，动物们在得知同伴去世时，也会悲伤，并且为它们举行葬礼。

开示

动物有情识、有心智能力，众所皆知。过着社会性生活的动物，更有着亲情、爱情、友情、社会伦理，以及和人类、其他生物之间温馨有趣的互动。