黄森永：越阅越精彩

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来自 / 联合早报

文 /
黄森永

发布 / 2022年11月25日 5:00 AM

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我的阅读习惯始于小时候的耳濡目染。那时候，己经上小学的姐姐有剪报的习惯，只要一拿到报纸，她就会搜寻喜爱的儿童文章，然后把它剪下贴在自己的“作业簿”上。等我上小学了，开始识字了，我也有样学样，与姐姐抢报纸；两姐弟常常为了抢得好文章而吵闹起来！

当我的阅读兴趣从报纸上的儿童文章转移到儿童故事书之后，每次放学回家路上，我都会在经过的书店流连。当时家境不好，身上没有多余的零用钱，我只能这本书摸一摸，那本书翻一翻来过过瘾。为了解决阅读之瘾，我开始阅读报章上的小说，而我的武侠世界就是从报纸上开始的……

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