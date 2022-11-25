“消磨了人生，空悲切…”

星云大师说：分享故事：有个人碰到天使，天使告诉他，他有机会得到大财富，在社会上获得卓越地位，并且娶到漂亮的妻子。可是，这个人终其一生都在等待这个奇迹的承诺，什么事也没发生，他最后孤独的老死。

他死后又看到天使，他对天使说：“你承诺的都没有实现。”天使却回答他：“我只承诺过要给你机会得到财富，一个受人尊重的社会地位和漂亮妻子，可是你却让这些从你身边溜走了。”这人迷惑了，他说：“我不明白你的意思。”

天使说：“你记得你曾经想到好点子，可是你没有行动，因为你怕失败而不敢去尝试。”这人点点头。天使继续说：“因为你没有行动，这个点子几年后给了另外一个人，那个人去做了，他后来变成全国最有钱。”

天使继续说：“你也应该记得，有一次城里发生地震，大半房子毁了，好多人困在倒塌房子里，你有机会去帮忙拯救那些存活的人。可是你却怕小偷会趁机到你家里去偷东西，那是你的大好机会去救人啊，而这可以使你得到多大的荣耀啊！”

天使还说了：“你记不记得碰到一个头发乌黑的漂亮女子，可是你想她不可能会喜欢你，你害怕被拒绝，就让她从你身旁溜走了。”这个人又点头，他流下了眼泪。天使说：“我的朋友啊！你的身边围绕着很多机会，但你都一再错过了，你能够怪我吗？”

今天

这一生能够做完的事，这一生就把它做完，不要等到来生；今天能够做的事，今天就把它做了，不要等到明天；自己能够做好的事，自己就把它做好，不要等待别人。机缘是要等待的，实力是要养成的；但是，发心、实践是不能等的！

愚人请客，要等待客到的那天才挤牛奶，但是客到牛已无乳了。道元（日本镰仓时代著名禅师）晒香菇，不在大太阳的时候晒，难道要等太阳下山才晒吗？佛教讲照顾当下，你要等待，身体衰老了；你要等待，头发变白了；你要等待，无常到来了；你要等待，机缘丧失了；等待里，消耗了多少的希望与雄心。只会等待的人，永远不能成功！

前进

等待机会的人是愚者。机会不是别人给的，是自己创造的。其实机会就在日常生活中，关键在于我们有没有慧眼判断。在我们叫喊着机会为什么不降临的时候，其实已经错过了许多。

生活中有很多机会，如果我们没有抓住，就是我们没做好去抓住的准备。更多时候，有勇气的人总会设法前进，步步为营，不怨天尤人，不自叹自艾，去努力创造机会和运气。只有那些愚蠢的人，才不断地埋怨：老天不给机会啊！