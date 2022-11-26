“以慈悲应世，以自重御侮…”

星云大师说：分享故事：一天，憍萨罗国的波斯匿王问佛陀：“什么样的人是真正爱自己的人？不爱自己又是怎么一回事？我得了一个结论：无论是谁，假如他在行为上做了坏事，在言语上说了坏话，在心意上存着恶念，这个人就不是爱自己的人，因为他像不自爱的人一般的对待自己。”

波斯匿王继续说道：“相反的，假如在行为上做了好事，在言语上说了好话，在心意上存着善念，这个人就是真正爱自己的人。不知道这个想法对不对？”

佛陀听了波斯匿王的见解，深表赞许的说：“大王！诚如你所说的，如果以身、口、意做恶事，这个人就不是真正爱自己的人；如果以身、口、意行善事，这个人才是真正爱自己的人。”

身心

我们能身心结合，修好心、做好事、做好人，就是一个爱自己的人。我们也不光要立志做好人，还要做贤人、圣人，要活出自己，要有使命感，尤其要爱国家，爱社会。一个人不能独存于世，都是大家养育而成，了解了这一点，我们就要有感恩心，随时也要有为社会奉献的心。

然而，要爱自己，首先要做的，一定是自重，不要做一些有违法理和事理的事，因为只有谨言慎行，我们才能得到别人的尊重。所以，要想得到别人的尊重，首先要自尊；要想得到别人的爱护，首先要自爱。什么样的话该说，什么样的事该做，什么话不该说，什么事不该做，自己心里要有一杆秤，有一个标准。一个人做事能够有规有矩，自不会做出自取其辱的事。重点还在于，我们也要以慈悲应世，以自重御侮。

最美

人要自爱，才能爱普天下的人。我们处世待人能够退一步，而且爱人宽一寸，人生道路上就会走得更快乐。人生的悲哀感受莫过于“人有眷属，唯我独无”。因此，菩萨道行者说：“你们看待世间一切众生，应该把年老者当作自己的父母去孝敬他；年龄与自己相近者，就当作兄弟姐妹去敬爱他；年龄比较幼小的，则当作自己的子女一般去爱护他…”，这是人性中最高洁、最真、最善、最美的爱。