我们却隔着时间的莲池，茫茫的天地，落差的时空，扑面而来的现实，只有尾随文字，追想老残的游兴。

说来惭愧，新近的书看不下，连时事也不愿闻问——旧友传来讯息，说要连署签名怎样，只觉诧异，个人都已然飘萍难寄，政治局势更加虚妄难测，任何人参予等同棋子。以前的往事，推到五六年级，买过一本中国出版的小书《河南民间故事》，河南在哪里，实在不知，不过看个插图：所谓新时代的工笔，端庄仕女，着粉绿上衣，鹅黄长裙，手挽花篮，指头拈菊花，裙边朵朵黄菊花绽开，俨然是菊花仙子——可故事里，她是入山对付瘟神的女英雄。难怪她眉宇之间有一种凛凛大义的气息，大时代的大是大非，连民间传说也得政治正确。连着好几张也是这样，一个神童画什么，就会活生生的……童子挥笔而就，一簇簇火光活过来，孩童眉眼也是铁铮铮的，好像是姚雪垠小说《李自成》的插图，一个个英雄好汉，浓眉大眼，正气凛然——比较两样的，是一幅男女隔湖相对，湖清如镜底，水中有月，有荷花开，男子半裸，白纱搭背，横笛自吹，对过女子唐风打扮，手拈花儿，如莫高窟里悄然出走的飞天，她大概是被男子迷住，怔怔望着，始终离不开他。一片祥和，却有无限旖旎，脱离了特定时空的限制。走进任何的地方，都是动人情节，若是聊斋，就是荷花三娘子。另一本1978年出版的《西湖民间故事》，封面是一男一女骑在凤凰上，凤双翼飞，羽翅蓬开，女子的裙摆也如花蓬开，笔触如斯熟悉，原来是程十发……里头的插图幅幅赏心悦目，连白娘子故事的水漫金山也趣味盎然，白蛇青蛇持双剑，纵身飞跃，法海俯身躲进螃蟹里。还有小姑娘巧遇蚕花娘子，很有朴素家常的气氛，可娘子整个雍容大度，一眼看去就不是普通人。故事内容早就不去理会，只不过插图重温，总觉得历久常新。