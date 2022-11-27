“一些官员脱离人群，处事僵硬…”

星云大师说：分享故事：湘军收复南京后，在百废待兴之际，曾国藩（晚清时期的重臣）下令恢复秦淮河灯船，在两岸兴建酒肆茶馆各类商铺，并把这件事情交给最得力的幕僚赵烈文来办。赵烈文不解，问起原因，曾国藩说：“世上真能像我们那样想建立一番事业、谋得不世功名的人毕竟少数，大部分的人都是贩夫走卒，忙忙忙碌碌终其一生。能修缮一个地方，给这些人带来一些欢乐，不啻为一件善事。”可见曾国藩是一位不乏烟火气息的亲民之官。

明理

官员服务大众一定要接地气，应随应国家、社会、政策及大众，更应以人性平等的角度去做事，只要能接地气、平等一切的服务大众，就不会被定位在“高高在上”；当然官员随应服务也要做到有道德，不能违反法理，这才是宗旨。

现在的一些官员为什么失去尊严？一些原因在于人格操守，不为人所信服；一些原因也在于脱离人群，处事僵硬。更有一些是以磨人为快乐之本，用一堆看似空泛的条例拒绝民众要求，来维持他的官僚气势，并以拒不复查为他的高贵，如此官员，少了明理，缺了地气，必然是要遭人所非议的。

官僚

世间上无论什么事情，只要有官做后台，有官参与其中，结果可能很容易成就；但有的时候，本来是很单纯、很简单的一件事，因为有官的关系，反而不能成功，这就是官在民间扮演的角色，其重要性，由此可见。

官，代表了权威；官，代表了法律，是成是败当然皆由官员决定。过去有人说：衙门难进、侯门深似海；就是到了现在民主时代，大官又哪里是人人可以轻易得见的呢？

自古以来，做为大人的好官也很多，像历代的贤臣良将，如萧何、张良、诸葛孔明、魏征、狄仁杰等，这些人无不是以天下为己任，所以能留名青史。当然重要的一点是，这些人也都是能够接地气之人，不用官架子来唬人。一个国家要想做到真正的国泰民安，须先從官僚改变做起，方为有功也！