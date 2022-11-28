“慎的就是从众…”

星云大师说：分享故事：一个城市一所大学外面的小吃街，各类美食摊位有20几个，但是，整个环境看起来脏得可以，很多摊主们都随意乱扔垃圾、也把汤水倒入沟渠，沟渠也没有太多清理。太阳一晒，整条街都飘着一股臭味。

但只有刚刚搬来这里的泡饭摊是个例外，他的不锈钢案板闪闪发光，调料罐整洁得看不到一点污垢。当泡饭摊主开始洗锅时，他也不像其他摊主那样，将水乱丢，而是拿出了一个垃圾桶，然后像卖油翁一样，小心地把水倒了进去。之后，他再把收集好的脏水，包在大的垃圾袋中，然后开车把它送到垃圾收集中心。

有人笑他傻，但有人却很佩服他，而摊主对于别人的评论，只是淡淡地说了一句话：“在其他人都在做不对的事情时，我没有选择跟随，那是因为我为自己和食客着想。”

严己

再分享故事：两人同时服务于公家机构，一位个性温和，一位性情暴戾；当两人同时受到民众的无理取闹时，前者能平心静气地应付并解决问题，后者则因不能忍受，瞋心一起，使得情况恶化，问题反而不能解决。如果说无理取闹一定会使情况恶化，问题难解，那么前后者应该都会有同样的后果产生，但事实不然，有智慧的人可以化暴戾为祥和，而逞一时之勇的凡夫却将小事酿成大事。

由此可知，吾人日常生活环境的苦乐染净等，是操之在我而非别人，也就是以各人的心境创造各人的世界。所以地藏菩萨虽处地狱，却能庄严国土；而以我们处世来说，我们既要自律慎独，也要严己慎众，这是修身律己的两种境界，而慎众，慎的就是“从众”。

众盲

所谓“一盲引众盲，相牵入火坑”，他人的不良行为，就好像是打破了一扇窗，流风所及，如果我们定力不强、修养不够，很容易让自己的防线也失守。可见，“慎众”就要在见贤思齐的同时，要有“见不贤而内自省”的意识，注意从前车之鉴里吸取教训。唯有如此，才能去除私心杂念，抵制歪风邪气。

我们可以想想自己的行为，举例：旅游时，看到别人随地吐痰，乱扔垃圾，自己是否也会觉得，别人都在做，我们为什么不可以？可是我们在国内，是不是又能够坚守原则，不乱丢垃圾？如果从众心理行为学中来说，个体行为容易受群体意识、情绪、选择影响，这就是我们需要时时“慎独”、“慎众”的原因。

我们可以做到的是，看到别人有不良行为，就应反思一下自己有无同样错误的念头，从别人犯错误的根源中吸取教训，并举一反三，及早防范，从而使自己少犯错误或不犯错误。