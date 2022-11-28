……bug之说于是流传得朗朗上口，如今几乎可以信手拈来，随意借喻，身体出状况了，感情搞砸了，连字写错了，一概通通算是有bug。

学期快结束了，我上课说话的语气，沾了伤春悲秋的腔调，行文叙述进入岁末的阶段，难免有点温吞忐忑。虽然教书从未仔细地经营布局，不过总得认真来个落幕，到底授了什么业，解了什么惑，往后恐怕无从继续补充，如实的文本不如草就的文意，可以不断批阅增删，序曲敲锣打鼓锵锵自得，终章几乎都是一种陌然的渺茫。