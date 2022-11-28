最近在读现代数学家李信明撰写的《数学和数学家的故事》，只读完序言，我就感触良多。
中国数学家华罗庚曾经对李信明说：“科普工作是很重要，但在中国并不被受重视。希望你在无后顾之忧的时候，再为提高中华民族的科学素养尽点绵薄之力。”
他牢记华罗庚的忠言。为了让更多人能了解数学、了解数学家、知道数学家在科学上扮演的重要角色，他决定在退休卸教后，“在无后顾之忧的时候”撰写数学科普读物，以提高普通民众的数学水平。
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最近在读现代数学家李信明撰写的《数学和数学家的故事》，只读完序言，我就感触良多。
中国数学家华罗庚曾经对李信明说：“科普工作是很重要，但在中国并不被受重视。希望你在无后顾之忧的时候，再为提高中华民族的科学素养尽点绵薄之力。”
他牢记华罗庚的忠言。为了让更多人能了解数学、了解数学家、知道数学家在科学上扮演的重要角色，他决定在退休卸教后，“在无后顾之忧的时候”撰写数学科普读物，以提高普通民众的数学水平。
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