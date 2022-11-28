柠檬的酸甜里是一整个夏天的清新美好。

意大利阿马尔菲海岸（Amalfi Coast）绝对是此生遇过最美也最惊险的一道风景线。从索伦托（Sorrento）出发到波西塔诺（Positano）再到阿马尔菲小镇（Almafi），沿路壁立千仞的悬崖之下是湛蓝无际的地中海。脾气火爆的司机Raffaele大叔戴着墨镜，穿着低领白衬衫，一边飙车一边骂骂咧咧吐槽其他司机，一会儿一个急刹车，吓得全车女士花容失色惊呼连连，男士们则故作镇定也难掩惊慌。幸好戏剧性旅程的尽头，是阿马尔菲无尽的阳光和海天一色的绝美胜景。