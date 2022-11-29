“邪心胜，则事经绝…”

星云大师说：分享故事：美国一所大学的日文班里，出现一个50多岁的妇人学生。开始时，年轻的同学们并没感到很奇怪，因为人人都可以有学习新知识的权利。可过了一段时间，年轻同学们发现，妇人并非是退休后为填补空虚才来上课的，她学习的态度非常认真，每天早上总是最早来到教室温习功课，认真地跟着老师阅读，她的笔记记得工工整整，不少同学听闻后，也纷纷借她的笔记来做参考。

每次考试前妇人更是紧张地复习，一点也不怠慢。一天，日文教师就对同学说：“做父母的一定要自律，才能教育好孩子，你们可以问问这名50多岁的同学——这位令人尊敬的女士，她一定有一些有教养的孩子。”同学们这时才惊讶妇人的真正身份，她叫朱木兰，她的女儿就是美国第一位华裔女部长赵小兰。

四莫

我们待人处事，要自律就要做到四个“莫字诀”：

非分之想莫起：不是我们本分应该拥有的，毫芥不取，不是我们能力所及的，也不必生起图谋妄想，因为有了非分之想，就会有非法之行。如《韩非子》说：“邪心胜，则事经绝；事经绝，则祸难生”，所以不该是我们所应得的，千万莫存非分之想。 无益之事莫作：做人做事，要做有益之事，对自己没有利益、对家庭没有利益、对社会没有利益、对国家没有利益的事，都不应该去做。我们做了伤害他人的事，不但别人不会放过我们，自己的良心也过不去。 虚妄之言莫说：如果我们经常用谎话骗人，骗惯了总有一天会被拆穿。等到别人知道你平常所说的语言都是谎话，别人再也不会信任你；你的信用一旦破产，自然会被人看轻，不受人尊敬。 不义之人莫交：人在世间一定要交朋友，什么样的朋友才值得交往呢？所谓友直、友谅、友多闻。我们所交的朋友要耿直，要有宽宏的心，要具备丰富的知识与学问；反之，不讲情义、不讲道德、不讲慈悲、不讲人格的朋友，不能交往。所以交朋友，其人品如何，不能不注意。

防患

我们要想获得成功，首先要做好自律，因为这是成功的一大因素。严于律己，宽于待人是成功人士的做人准则。在日常生活中，举凡起心动念，所言所行，都要自我谨慎防患，常常提起“莫字诀”，才能自我净化。世上最难征服的就是我们自己，只有战胜自己，克服我们人性自身的缺点，才能成就大事。