我的老友——艾文特意调休邀我到他家庆祝我得奖。那晚，我们吃麻辣香锅，这是我到新加坡吃量最多的一次晚餐。

纵使他的太太在一旁提醒他别煮太多，但天王老子也休想要他住手。他的性格向来如此，可以什么都不管，就只管吃管饱管够。

直到大家都停筷，我还在挑着干辣椒，才发现许久没那么开胃了。

艾文说要送我回家，心里略过怯意和悔意，忘了饱腹会晕交通的体质，都怪自己嘴馋，得意忘形了！

艾文露出领导要下属加班的坏笑，指挥道：“我们用走的！”

我没听错，他也没在说笑，大伙儿像风一样的少年，潇潇洒洒地出发。我有幸体会小学作文里常写的那句“浩浩荡荡”。

他带着一行人穿街走巷，一如既往，做个有音效的指南针，聊着天南地北。他向路过的车辆、转红的交通灯、躺在沟渠的落叶……说了一段又一段的情话。

没一会儿，夜空落下绵绵细雨，我替他们着急，要他们赶紧往回走。

艾文双手交叉道：“做人嘛，要有始有终！”他的太太附和应声：“对！”我见识到传闻中的夫唱妇随。

要他们避雨是不可能的事了，但我万万没想到他们沿途还布置任务。

大伙儿莫名其妙摸黑展开救蜗牛的行动。

“这只向左，得顺路带它到左边。”

“下雨啊！”

“这么小只在路中会被踩扁。”“下雨了喂！”

“走到这里多不容易啊！送你一程。”“下雨……就下雨呗！”

朋友……就是你劝阻不了对方，就会被对方同化的人。

认识20多年，一起离乡背井到陌生的城市打拼，曾意气风发地嚷：“说走就走！”

走是走了，还越走越远了。

直到磨破了一双又一双鞋，才发现站稳脚跟比走更难，而那叫嚣要做自己的少年们，个个已面目全非了。

到了同港，雨声没了，换来蛙声虫鸣。

艾文伸出铁爪子又夹起一只大蜗牛到窨井盖上，看样子似要清空骑道上的蜗牛，势必要将窨井盖变成蜗牛巢才罢休。

路过的人投来好奇的目光，艾文不为所动。

“做人嘛，就要目中无人。”又是一句精辟。

我看着窨井盖上俯卧着大大小小的蜗牛，全身鸡皮疙瘩。

“因为目中都是蜗牛！”

忘了，他的对白总是留有后话。