“人遭遇不幸，过去说是天谴…”

星云大师说：分享信息：11月7日在埃及沙姆沙伊赫拉展开的气候变化大会（COP27），全球约110名国家领导人参加。联合国秘书长古特雷斯在会上警告，世界须团结一致落实《巴黎协定》，否则将走向集体灭亡。

古特雷斯警告，世界正脚踩加速器，行驶在通往“气候地狱”的高速公路上。他说：“人类面临着一个选择：合作或灭亡。这要嘛是气候团结公约，要嘛是集体自杀公约。”

古特雷斯呼吁最富裕与贫穷的国家达成历史性的气候协议，以降低排放量，实现《巴黎协定》所定下的、把全球气温升幅控制在比工业化前水平高1.5摄氏度以内的目标。世界各国已就气候问题进行多年谈判，但进展远不足以防止地球过度升温。

到目前为止，《巴黎协定》194个缔约方中，只有29个按照去年格拉斯哥气候大会达成的协议，提出改进后的气候应对计划。

尊敬

人遭遇不幸，过去说是“天谴”。意思是不尊重大自然运行的道理，天会责备我们，降灾示惩。地球有成、住、坏、空，人有老、病、死、生；这一切都很自然。大自然的力量是无限的、违反不了的；逆天而行，时候一到，就要尝受恶业的果报，这也是自然的道理。

所谓“气之轻清上浮者为天，气之重浊下凝者为地”；天、地、人是自然的一切。天，不是由哪个人创造，也不是哪个人所拥有，它属于大自然，像流动的空气慢慢上升，我们就把它当作天。天也好、气也好，我们都需要靠它来维持生命；没有天，没有空气，生命就无法存在。

大地则是值得我们尊敬的。佛经里提到，一位睒子菩萨每走一步路，都不敢太用力，怕踏痛了大地；他也不敢随便丢弃任何一样东西，怕污染了大地。这就相当于今天倡导的生态环保，所以我们要尊敬上天，爱护大地，因为它与我们的生命存活息息相关。

人心

“天、地、人”是构成生命现象与生命意义的基本要件，所谓“天有天道，地有地道，人有人道”；天地人各有其道，应该彼此互为因缘，互相依靠。如过去华人说“靠天吃饭”，其实我们不只靠天，也靠大地供应万物；天地之外，生活各方面须仰仗各行各业的人士帮助。比如，要靠工人织布，才有衣服可穿；要靠农夫种植耕作，才有食物可吃。日常所需，我们都要依靠他人的辛劳，才能存活下来。由于天、地、人相互的因缘，人类才能永续的存在世间。

然而天地虽大，人心却比天地更大，所以经典说“心包太虚，量周沙界”。健全的人讲求天理、良心。天、地、人是一切自然的道理，只要依循这个道理，不一定用法令，也不一定用经济、政治或什么力量来约束，世间的一切都会任运得宜。