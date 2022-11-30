疫情后第一次回返泰国，工作结束后，分销商安排在老地方用餐。所谓老地方，是以咖喱螃蟹出名的餐馆，以前来曼谷的必到之处。

傲娇的餐馆不接受预订，我们排队时，鼎沸的人声，弥漫的香气，无一不将食欲撩拨。终于入座，阔别多年的咖喱蟹也上了桌。我迫不及待品尝起久违了的佳肴，期待香甜丝滑的酱料包裹蟹肉的美味在口中盛大绽放。然而，吃了一口后，喉咙竟像是被堵住了，勉强吃完自己盘中的那份后，无法继续享受桌上剩余的一大盘，以前那种让味蕾每根神经兴奋跳舞的感觉都去了哪？