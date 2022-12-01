“不爱一人，何以百万…”

星云大师说：分享故事：印度的特蕾莎修女建立临终关怀院的初期，有位官员质疑她的行为。官员问：“你这么做，难道是为了让贫民窟看起来更适合人居住吗？”

特蕾莎修女答：“不，我是想让死者死得更有尊严。”官员又问：“你打算帮助加尔各答数以百万的贫病伤残吗？”特蕾莎修女惊奇地反问：“数以百万？你怎么数出是一百万的？”官员不耐烦地答道：“这不是我的重点，我的意思是无论你怎么努力，你都是数不完的，穷人太多了，你明白吗？”

特蕾莎修女笑了笑，还是盯着官员问：“一百万，你从哪里数起的？”官员显然拿修女没办法，无以应对。特蕾莎修女立刻扳起手指跟官员说：“我是从一开始数起的，一然后是二，然后是三，然后是更多，现在我们已经救了100多人了。”

因其一生致力于消除贫困，1979年的诺贝尔和平奖颁给了特蕾莎修女。在颁奖仪式上，特蕾莎修女说：“当我们与世界相遇时，我们遇到的都是一个人，那个人或这个人。总之是具体的人，而不是抽像的人类。只有爱具体的人，才能真爱人类。”

奉献

其实，真正的感情不是占有，而是一种奉献。但是，一般人却不容易做到，总是用嫉妒的心理来拥有感情，甚至于用一种永不满足的态度来争取感情，这种感情并不纯洁。

真正的感情应从奉献中获得，因为用奉献的态度获得的感情才是最崇高的。一个人想要占有才去爱别人，往往容易陷于苦恼；如果能以“奉献”的态度去爱别人，那就容易获得快乐。所以，想要赢得真正的感情，“奉献”是最好的妙法。

升华

我们对爱的体会，应该随着年岁的增加而日趋成熟。如果情爱能够随着我们人格的递增而日益提升，随着道德的长进而日臻纯净，那么凡夫的情爱也会愈来愈升华，从爱自己，乃至自己的父母眷属，进而爱世界人类。

然而，这个过程极其不容易，因为，更多人都是停留在凡夫占有的情爱层面，或许能慢慢感受圣贤爱国爱民的情爱层次，然而，要升华成像特蕾莎修女那般、如诸佛菩萨“但愿众生得离苦，不为自己求安乐”的大慈大悲，那就需要很大的愿力。

这是我们追求人生幸福之道，升华生命内涵，必须慎思的问题；然而，只要我们愿意从小处做起，有服务众生、奉献社会的慈悲，我们的感情生活将更丰富。希望我们的社会，人人都能把爱情转化为慈悲，并且把过度的爱欲断除吧！