“所谓尘世间的爱，不就是与你一日三餐吗？”

星云大师说：分享新闻：日本队参加卡塔尔世界杯，有一位五朝元老：60岁主厨西芳照。从2006年起，他已连续5届随队参加世界杯。世界杯大合影时，球队请他坐在主位，与主帅一起。他受访时表示，上届俄罗斯世界杯后他打算退队，可当时职员就恳求他“我们再来一次吧”，西芳照便继续在饮食上支持球队。

本届世界杯日本队入住的酒店，距离训练场仅10多分钟车程，而选择该酒店的原因之一，就是西芳照能在餐厅大堂架起铁板烧，为球员即场烹制美食。日本队在9时吃早餐，因部分菜式需现场烹调，所以西芳照都会等待球员用餐完毕才离开。他说：“球员们比赛期间非常紧张、疲劳，预先做好的菜式光泽、香味都会大打折扣，而即场做可以刺激他们的食欲，他们吃得好才能维持体力。”

他还透露，在烹调时使用来自中国的酱油，因为日本的酱油里有一点酒精，带不进卡塔尔。他就在卡塔尔买了中国的老抽。西芳照认为，把球员的胃口照顾好，他们就能在球场上发挥真正的实力。

修行

我们不要小看厨房，它是一切成功的根源。我们所谓尘世间的爱，不就是与你一日三餐，一年四季吗？有些滋味並不是极致的经典美味，但在特殊的环境下，吃起来的感受肯定不一样。

佛教把煮菜、烧饭的工作视为修行，还把厨房当作是一个道场。分享故事：日本曹洞宗始祖道元禅师，20多岁时曾乘船到中国参学。当船只停泊在庆元港时，禅师遇到一位老典座（寺院中负责大众斋粥等杂事的职务名称），两人谈得起劲，老典座起身向禅师告别。禅师说：“让我们彻夜长谈，明早您再回去吧！”

老典座答：“谢谢你的好意，可是明天我正好要煮面供养大众。今天是特地出来买香菇，以便明天使用，所以不方便在此过夜。”禅师又说：“就算您不在寺里，典座也会有别人代理，少不了你一个人啊！”

这时，老典座正色地说：“不能让人代理。”禅师疑惑地问：“可是，您已是年高德邵的长者，为什么还要负责典座这种职务呢？应该安心坐禅，勤于读经呀！”老典座说：“年轻人，恐怕你还不了解什么是文字？什么是办道？”

顿时，禅师心生惭愧。老典座的话，让他为之语塞。从此，他对典座一职视为尊贵的办道修行，决不虚应了事，或假手他人。

渺小

《吕氏春秋》的“一字千金”，这不是小的力量吗？“完璧归赵”里一块玉能换取15座城池，这不是以小可以赢大吗？一株不起眼的小草，有可能是拯救人类生命的药草；一滴微小的水滴，可以滋润万物；再说三千大千世界，不也是在一沙一石之中吗？大如虚空，小如极微，在极微中能包藏无边法界，能明此理，虽小也大啊！