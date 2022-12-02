一眼十年

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来自 / 联合早报

文 /
汪来昇

发布 / 2022年12月2日 5:00 AM

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当年没有写作、出版与编辑经验，更没有资本的我，仅因为在脸书群组获得了柯思仁老师的一句“支持你们，集合大家一起办起来”，便开始招兵买马。

要办一份（独立）文学刊物，要处理的问题太多，而最棘手的是编辑与经费。

怎知道2012年12月的某个炎热午后，在吃了午餐往文学院走去时，看到了怡靖。当时，我和文慧带着将被拒绝的准备问了她，岂知她一口就答应了。随后，便是走到了创新中心前的巴士站路上，透过伊婷一问，振坤也爽快答应了。原本还在发愁苦恼的难题，竟然在不一会的功夫就迎刃而解了。

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