价值

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来自 / 联合早报

文 /
胡月宝

发布 / 2022年12月2日 5:00 AM

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11月份的世界热词之一是选战；各地选战中的热词则是价值。选战中，各方疾呼捍卫价值；选后，胜利者宣告着价值的胜利；选民默默祈祷，但愿赢得选票的人不是在玩弄价值。

价值是价值观的简称，是个人对自身、社会乃至世界的认知、理解与抉择；是社会认定事物，辨定是非的一种思维，进而体现人们对人、事、物的褒贬判断。价值有放诸四海皆准的普世信念，也有个别社会崇尚的文化信仰。不管何种，它都寄托着人们的希望和对理想生活的追求；也是人格教育的核心内容。通过潜移默化的教育，我们让价值变成一种为人处世的日常生活习惯。

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