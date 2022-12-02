开门七件事：“柴米油盐酱醋茶”，可见茶在华人的生活中，很是重要。

饮茶包括点心。有人认为点心源自广州和香港。但相传早在康乾时期，扬州饮茶吃点心已大行其道，那时扬州是富人聚集之地，最懂享受，自夸为“上午皮包水（饮茶），下午水包皮（泡浴）”，当地有名的点心有肴肉和蟹黄汤包。肴肉源自镇江，在扬州发扬光大，而蟹黄汤包有点像小笼包，但馅料却名贵得多，古诗：“冻肉凝脂伴蟹黄，薄皮敞口一包汤”，令人垂涎。