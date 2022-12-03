“君子做人的品格，也就是菩提心…”

星云大师说：分享故事：北宋两大名相——司马光是保守派，而王安石则是改革派，彼此都认为对方的主张荒谬至极。司马光落魄时，皇帝让王安石评价司马光，王安石对其人品、能力、才学都给予高度赞赏，司马光因此得以全身安然而退。

后来，王安石遭到弹劾，皇帝询问司马光意见，司马光恳切地说：“王安石嫉恶如仇，胸怀坦荡，忠心耿耿，有君子之风。”

王安石与司马光，在政治上基于不同的理念，双方是水火不容的死敌，司马光还亲手摧毁了王安石的变法成果。但是他们矛盾的目的性很单纯，都是为了公义，为了国家利益，不存在个人得失的成分，这就正如孔子所言：“君子和而不同。”

有德

人要立身于天地之间，凡事都应本着“正”字，如正知、正见、正思、正派、正念等。正，是处事根本。我们希望成为正人君子吗？很多人会说，做君子不容易，又不愿当小人，做一个人总可以吧？然而，所谓的君子之风，就是他们为求得真理，可以奋不顾身地克服任何障碍；他们以良善的美德来庄严自己，用圆融的智慧来升华人格。

君子也相信多一番挫折，就会多一番见识，而要求自己要有恒心、毅力，面对人生的每一个境遇。这样的处事方式，就应该是人人所追求的品格。

生活中，我们如果能在乎“吾有德乎？”，这就是君子做人的品格，也就是佛教所谓的菩提心。

道义

凡是君子都重视义气、道义、仁义，利害得失不挂在心上，若有人用利益来引诱他，也不为所动。君子认为，人要自信自守，要有节操，只要是义举之行，他做得到的，多少的牺牲，多少的奉献，都当仁不让。君子也善待于人，并能激发他人的自觉和自尊，他们不求名闻利养，只知有情有义，善待身旁的每一个人。

然而，在现实生活中，有时候一些人看似君子，其实是小人；有些人看似粗俗，实际上是正人君子。朋友中如果都是君子，他不但能和你同甘共苦，荣辱与共，还会雪中送炭；朋友中如果都是一些小人，他会吹捧逢迎，势利伪装，当你有苦难，甚至会对你落井下石。

我们都希望和君子来往，远离小人；而想和君子来往，自己也要反省，如何做一个君子，不仅能得到赞美，也更能获得别人的真心友谊。