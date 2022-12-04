“在烦恼面前，我们感到渺小…”

星云大师说：分享故事：有人问前英国首相邱吉尔对烦恼的看法，邱吉尔幽默地回答：“碰到烦恼时，我就会想起一个老人在临终时说的一段话：大半辈子都活在烦恼中，可是大部分烦恼的事，从来没有发生过。”

另外一个故事：有人有了烦恼，请禅师告诉他解脱烦恼的方法。禅师反问：“烦恼在哪里？原来烦恼是我们自己啊！就如凡事靠我们自己来解决，所以名利可以给我们烦恼，贪嗔可以给我们烦恼，有无可以给我们烦恼，好坏可以给我们烦恼！假如我们能把烦恼的原因放在一边，不就可以远离烦恼了吗？”

渺小

我们生活的写照是：增也烦恼，减也烦恼，可烦恼又是什么样子？一般人答不上来，却只能被情绪带动，总是感到自己有很多烦恼。忧愁悲苦，这是烦恼；怀恨嫉妒，那也是烦恼。我不喜欢的，我喜欢的，都会引发烦恼。烦恼是无形无相的，但烦恼又像是一根绳索，把我们綑得紧紧的。

我们最大的问题是：我知道万般的烦恼皆是因“我”而生；我有力量处理世间万事，但是在烦恼之前，我就感到自己的渺小、无能和薄弱。

积极

一位知名大学心脏学系主任心脏病发作，病情十分严重，在经历濒死的绝境后，他开始认真思考自己的人生，住院的3个月，他整理了自己的生活心得，然后总结出两条生活守则。这两条生活法则，还特别简单：一、别为芝麻小事耗力气，以及二、所有事情都是芝麻小事。

如果我们经常杞人忧天，那么说明我们的内敛还不够，不懂得如何化解内在的烦恼。我们不妨从改变自己的内心做起，尝试一直保持明朗、愉快、积极的状态。不要患得患失，要无畏无惧地去面对生活。

当然，如果一个人天天想到的只是自己，烦恼一定很多，反而忘了自己，心中只有国家、只有社会、只有大众、只有工作、只有服务，那么幸福快乐必定无穷无尽！