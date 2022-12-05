“一旦缘尽，终要分离…”

星云大师说：分享新闻：10年前，50岁的陈霈瑀正在规划退休生活，先生却发现罹患胰脏癌，并在4个月后离世，她的世界顿时崩解。时间再往前推，陈霈瑀在42岁先送走父亲、47岁送走母亲，50岁先生也离开了；8年内，她经历3个至亲过世。

陈霈瑀和先生16岁认识，22岁结婚，34年的互相陪伴，枕边人明明不久前还能骑越野车登山，转眼就天人永隔。先生离世后，她压抑，前两个月几乎没掉过眼泪，感受不到自己的悲伤；她自责，觉得是自己没照顾好先生的身体。她愤怒，心里怒吼：“不公平，我们做那么多好事！”

在某次辅导中，陈霈瑀抱怨：“大家都看我可怜！”辅导员问她：“妳为什么不允许自己可怜呢？”她一愣后又哭了，所有难过委屈统统涌上，哭到无法自已，她哭到睡着，醒来继续哭，然后看着镜中哭肿双眼的自己想：“对啊，我是真的可怜。”心里升起感谢，感谢这些日子身边的人的帮忙。从那天起，陈霈瑀渐渐恢复感受，愿意自我接纳，比较能接收到他人的爱。

丧偶的2、3年内，陈霈瑀找寻各种方式重整生活。她疯狂上课：参加合唱团、学素描、拉二胡、表演课、声音课、心理课程…把自己的时间填满。她后来还考上心理咨商研究所，透过叙事写作整理自我的悲伤经验。

往生

经典中有一段说：波斯匿王在母亲去世后，极度哀伤地请佛陀说法，佛陀告诉他，世间有四件事甚可怖畏：一、有生就会老；二、病了就容颜枯槁；三、死后神识就会离体，以及四、死后就要永别亲人。

亲人过世就要离别，这是人生的一部分，我们都要学习适应，适应没有了他的自己，也不要再去挂念他去世后到底过的如何？只要我们能在在世时珍惜缘分，好好地相处，这就是对得起这个缘分。

现在人对于死亡的观念也慢慢在进步。过去人死了叫逝世，现在不是了，叫做往生。往生就是没有死，生到别处去了。所以，只要我们能把死亡视为往生、西归，或者升天，“死”对于在世的人来说，就不应是一件得悲痛不已的事。

脱死

也有很多人问我（星云大师）怎样了生脱死，我也问大家一个问题：“你们见过谁了生脱死的？”什么叫做了生脱死？一般人对这个问题都不是很了解。你为什么要参禅啊？为了了生脱死；你为什么信宗教啊？为了了生脱死。

其实这个世间上，了生脱死的人太多了。了生脱死可以分成五个阶段：一、我对生能满足，对死毫无畏惧，就是了生脱死；二，在生时，我有余力帮助别人，死后就有很多的功德留给人间，这就是了生脱死；三，濒临死亡，心不颠倒、意不贪恋，我要乘愿再来，这就是了生脱死；四，我能够不堕恶趣，能有瑞相现前、天国现前，我就了生脱死了，以及五，佛教相信，到了西方极乐净土，不再轮迴，慢慢修行，往后乘愿再来，这就是了生脱死。

生命是我们的体，生死是我们的相，生活是我们的用。体、相、用是一体的。我们要了解生死，就要认识整体的人生，这样也会让我们能更好地处理“亲人离世”的痛苦。