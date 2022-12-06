“都在自己的所作所为…”

星云大师说：生命的价值有多少？就看自己的作为、表现。帝王的生命，不计较万人死亡，只在乎他一人的存在。过去有一个领导人说：“我的国家有的是人，死个一亿、二亿，有什么关系？”你说这样的人命有什么价值可言？其实，每个生命都有他的价值，现代人从事生态保护，就是感于生命的价值，即使一只小小的动物，也有生存的权利。

不管政治、武力、权势，都不能剥夺人生存的权利，除非自己不爱惜生命。而犯下伤天害理的重罪之人，也都必须接受法律制裁。

人情

现实人生还有很多值得注意的升降问题，我们处理的好，每一天都有好心情。三点分享：

人情的升降：有的朋友，本来很热络的相处来往，但是人情变化了，或者因为误会，或者有了利害关系，从沸点降到冰点，好不容易建立的友谊，就为了利害关系或别人的传言误会而破坏。东西打破了，可以再买一个；人情伤害了，需要多少人的帮助，甚至花费多少语言、时间，都不见得能够修补，所以人情的升降，实在伤感情。我们要留意的，就是如何好好维持。 心情的升降：人遇到好事，听到好话就欢喜雀跃；遇到不顺心的人事，听到逆耳言语，立刻心情烦闷，情绪低落。所以，人的心，时而可以升到天堂，时而可以回到地狱，一天当中总要在天堂、地狱来回好几次。人生为了善恶好坏，每天升升降降，实在很辛苦。心情与苦乐有关系，每天生活快乐，心情就像阳光灿烂；受苦了，心情便像寒冬的冰霜。不过最要紧的是，自己要有修行，要能在自己的心境里创造快乐。 地位的升降：本来在社会上取得相当的地位，但是一句发言不当，一件行事不周，或遭人陷害，致使地位下降，名誉受损，都是令人难以忍耐的。人生如果能像升降机一样，升降自如，地位想升就升，体重想降就降，那就完美了。这也教导我们要小心处事，也要懂得随遇而安的道理。

控制

大自然的气候，气温高低，现在只升不降，这是世人都要关心的；人体的血压，尤其高血压患者，每天都要测量，以免升降太大。生活里，到商店买东西，物价也有升降，但近来通货膨胀百物涨价，只升不降也确实引起民怨。

但我们应当了解，一些升降，如我们的血压，能够控制的，我们要尽量控制。一些不能控制的，像物价高涨和越来越热的天气，我们就应该自我节制，买东西能省则省，也应该对环境保护作出贡献。