又逢雨季，雨时大时小，缠缠绵绵。就算不是雨天，大半也是阴天，那股大雨将至的感觉仿佛挥之不去。此刻的我，多希望能在平衡家事与工作之余，腾出时间，暂且抛开一切赖在窗前，等待雨景，任雨洗涤心灵的尘埃。

早从儿时就喜欢雨天了。雨天外出不便，所以我偏爱和家人一起呆在家的雨天。下着滂沱大雨的夜晚，我在窗前看着窗外的世界渐渐消失在雨水中，听着哗啦哗啦的雨点渐渐掩盖住其余的声音。当时，我大概就是喜欢它让我和家人都腾出在家彼此陪伴的时间。雨夜里钻进父母温暖的怀抱，多暖心。雨声噼里啪啦的，溢满温馨幸福的滋味。